Vandali scatenati in paese: danni a scuola e al parco, divelti anche i lampioni

Pali divelti, panchine sradicate, portefinestre mandate in frantumi e persino danni al cappotto della scuola di recente costruzione. È il triste elenco delle strutture e degli arredi pubblici deturpati da ignoti vandali a Ponte Caffaro, frazione di Bagolino.

I raid nei giorni scorsi: nel mirino la scuola, il parco Pineta come i bagni pubblici situati sulla riva del lago d'Idro. Non un episodio isolato, tanto che l'amministrazione comunale è intervenuta pubblicamente, denunciando l'accaduto - oltre che alle forze dell'ordine - sui canali social.



"Ci risiamo. Purtroppo, con immensa tristezza, ci troviamo nuovamente davanti a esempi di inciviltà e immensa stupidità e maleducazione", si legge sulla pagina Facebook del comune di Bagolino.



"Siamo tristi e amareggiati - continua l'amministrazione - sono stati impegnati i soldi di tutta la cittadinanza per rendere più bello e più funzionale il nostro territorio e la bravata di alcuni individui manda tutto a quel paese".



Pochi dubbi su chi possa essere stato ad agire. Il sospetto è che sia opera di gruppi di ragazzini che "per stupidità e infinita ignoranza" hanno danneggiato i beni della collettività. Il messaggio-sfogo è indirizzato direttamente a loro: "Non ci dite che è colpa della noia o di altre inutili e insensate scusanti. È solo mancanza di intelligenza e rispetto".



La caccia agli autori è già cominciata: "Naturalmente verranno visionate le telecamere del comune e dei privati alla ricerca dei colpevoli", conclude l'amministrazione comunale.