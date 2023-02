Grave infortunio sul lavoro: dito amputato a un operaio

L'elisoccorso decollato da Brescia è intervenuto nel pomeriggio di ieri (lunedì 28 febbraio) alla Maniva spa di Bagolino, nota azienda che imbottiglia acqua minerale e produce bibite analcoliche: è qui che intorno alle 15.30 è stato lanciato l'allarme per un infortunio sul lavoro, in cui è rimasto coinvolto un operaio di 47 anni, residente nella zona.

Per cause al vaglio dei tecnici dei tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats, intervenuti per i rilievi con il supporto dei carabinieri della locale stazione, il 47enne avrebbe subito l'amputazione di un dito.

La buona notizia è che non è mai stato in pericolo di vita, nonostante abbia perso molto sangue. Nello stabilimento di Via Mignano, oltre all'elicottero è intervenuta anche un'ambulanza. Il 47enne è stato medicato sul posto e poi trasferito al Civile di Brescia dove nelle prossime ore sarà sottoposto a un intervento chirurgico.