Malore improvviso mentre cammina: portato in ospedale con l'elisoccorso

Un malore improvviso mentre camminava nei boschi che circondano l'abitato di Bagolino: si è accasciato al suolo, ma per fortuna è riuscito a dare l’allarme. È quanto accaduto nella mattinata di martedì ad un 71enne della zona.

La chiamata è scattata in codice rosso, dalla località Cerreto, poco dopo le 10. Per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Storo e i volontari del 118 di Bagolino, mentre da Brescia si è alzato in volto l’elisoccorso.



Il 71enne, che si trovava a circa 200 metri dal sentiero principale, è stato raggiunto dai pompieri e dai sanitari: dopo le prime cure è stato caricato a bordo dell’eliambulanza e trasportato alla clinica Poliambulanza di Brescia. L’allarme è poi in parte rientrato: l’anziano è stato ricoverato codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita.