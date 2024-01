Il dottore finito al centro della bufera sta valutando di dare le dimissioni, come pure di passare alle vie legali "in modo che venga fatta dovuta chiarezza". Così si conclude la lunga nota che Kastriot Guri – da alcuni mesi esercita a Bagolino come sostituito del precedente medico di base, andato in pensione – ha inviato alla nostra redazione per rispondere alle pesanti accuse mosse nei suoi confronti dai pazienti, come pure dal sindaco Gianzeno Marca (da noi riportate nell'articolo a questo link).

"Sono vittima di maldicenze e calunnie – si difende Guri –. Sono state diffuse, anche tramite la stampa, notizie false, premeditate, orchestrate che diffamano il mio nome e il servizio pubblico che svolgo: sto pensando di dimettermi immediatamente e sporgere denuncia".

Ma andiamo con ordine. Le lamentele dei pazienti, che hanno portato anche a un’energica presa di posizione del primo cittadino valsabbino, riguardano i modi definiti "sgarbati", i toni accusati di essere "volgari"; le presunte "visite negate a donne non accompagnate" da parte del medico e le prescrizioni sbagliate.

"Tutto falso, diffamatorio, sovversivo – replica Guri –. Non è assolutamente vero che io non visito le donne, sia accompagnate che non: ho visitato tutti e tutte, anche senza appuntamenti pianificati e programmati, come invece prevede l’accordo collettivo nazionale di categoria. Non è vero che non rispetto gli orari, che, nelle mie circostanze, non possono essere fissi. Il mio orario è modificabile, secondo le esigenze lavorative, e per ogni variazione sono stati informati direttamente gli interessati attraverso un messaggio mandato sui loro cellulari: ci sono le prove, basta cercarle. Ho rispettato quanto previsto dall'accordo collettivo Nazionale, dedicando 15 ore alla settimana alle visite ambulatoriali e due ore ogni giorno alla ricezione dei messaggi".

Amareggiato dalle "dicerie", Guri vuole far valere le sue ragioni: "Sto lavorando senza sosta, a mie spese fisiche, morali e finanziarie per svolgere un servizio pubblico: ho circa 30 anni di esperienza e 30.000 ore di servizio alle spalle e penso di saper fare il mio lavoro, ricette comprese. Sono solo, senza alcun ausilio o personale assistente e lavoro non stop, guidando la mia auto un minimo di 4 ore al giorno e macinando 250 km ogni 24 ore. In più rischio la mia vita, perché devo rispondere al telefono o ai messaggi a tutti i minuti, ma di questo non frega nulla a nessuno".

Tra le tante "colpe" che vengono attribuite al medico, anche quella di avere sbagliato ricette e prescrizioni: "La ripetizione delle ricette si fa basandosi su documenti sanitari e amministrativi; se tale documentazione manca, o non viene presentata, o è scaduta, la nuova ricetta compilata da me non è sbagliata ma è precisa, aggiornata. Qualcuno ha anche voluto costringermi a fare prescrizioni che non si possono fare, in assenza di documentazione specifica".

Una cosa è certa: la situazione è davvero al limite, tanto che nei giorni scorsi sono pure dovuti intervenire i carabinieri per calmare gli animi dei pazienti in attesa fuori dall’ambulatorio di Ponte Caffaro. E mentre il sindaco Marca prosegue la sua ricerca per trovare un medico che si trasferisca ed eserciti stabilmente a Bagolino – i precedenti bandi dall’Asst del Garda sono andati deserti – circa 1800 pazienti (gli altri 2000 sono affidati ad un altro medico) rischiano di restare subito senza un dottore. È infatti quello che accadrebbe se Guri decidesse di dare seguito alle sue dichiarazioni, dando immediatamente le dimissioni.