Travolto dall'albero che stava tagliando: morto 52enne

Dramma nella mattinata di oggi (lunedì 13 marzo) a Bagolino. Un uomo di 52 anni, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è morto mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione in un terreno di sua proprietà situato nella frazione di Cerreto. Stando a una prima ricostruzione, il 52enne sarebbe stato travolto e schiacciato da un pesante tronco che stava tagliando.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 11 e sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Brescia, oltre ai vigili del fuoco. Purtroppo, per l'uomo non c'è stato niente da fare: i medici non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.



I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, ma la dinamica è ormai abbastanza chiara. La magistratura non ha disposto ulteriori accertamenti sulla salma, che verrà riconsegnata alla famiglia.