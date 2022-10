Follia in paese: semina il caos e si spoglia in strada, lo portano via in ambulanza

Pomeriggio domenicale piuttosto movimentato nel centro di Bagnolo Mella: un ragazzo ha letteralmente dato di matto in via XXV aprile. Nessuno si è fatto male, per fortuna, ma calmare il giovane di 23 anni non è stato affatto semplice.

Tutto è cominciato verso le 13.15, quando il ragazzo - in preda a un forte stato di agitazione - gridava a squarciagola frasi sconnesse. La situazione sarebbe precipitata quando sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della locale stazione.

Alla vista dei militari, il 23enne avrebbe completamente perso le staffe: avrebbe cominciato a spogliarsi sfilandosi la maglietta che indossava per poi correre - a torso nudo - in mezzo alla strada, tra le auto. Sul posto sono arrivati anche i volontari della Croce Rossa di Ghedi, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza. Una volta fermato e placato, il ragazzo è stato affidato ai sanitari e portato in ospedale, a Manerbio, per le cure del caso.