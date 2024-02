Al volante con una patente falsa e senza revisione: multa salata e auto sequestrata

Un vero e proprio traffico di patenti false: è quello sul quale indaga la polizia locale di Bagnolo Mella dopo aver scovato, ancora una volta, un automobilista che girava per il paese con un documento di guida fasullo .La scoperta durante un controllo di routine nel territorio: l’auto è finita nel mirino degli agenti perché circolava con la revisione scaduta.

Dai successivi controlli è emerso che la licenza di guida polacca esibita dall’automobilista - un uomo originario di Bagnolo Mella ma ora residente in un altro Comune - era abilmente contraffatta. E per lui sono scattate le sanzioni previste in questi casi: una multa per guida senza patente (pari a 5.100 euro) e per la mancanza della revisione, oltre al sequestro del veicolo.

Non un episodio isolato, come detto: è il quarto documento falso sequestrato da marzo del 2023 nel paese della Bassa. In tre casi si trattava di licenze di guida polacche, in uno di una patente nigeriana. E ora gli agenti guidati dal comandante Nicola Caraffini vogliono approfondire le indagini per cercare di chiarire al meglio una situazione che potrebbe anche nascondere comportamenti illeciti di indubbio rilievo come l’esistenza in paese di un’organizzazione espressamente dedita alla realizzazione ed alla distribuzione di patenti false