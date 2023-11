Furiosa lite al bar di paese: arrivano ambulanza e carabinieri

Serata movimentata quella di ieri, mercoledì 29 novembre, in via XXVI Aprile a Bagnolo Mella: tra due clienti del Jolly’s bar sarebbe scoppiata una furibonda discussione - a quanto sembra - per futili motivi. Un bel trambusto, per fortuna senza gravi conseguenze, anche grazie al tempestivo allarme lanciato dal titolare del locale nei pressi del quale i due giovani uomini si sarebbero prima insultati e poi azzuffati.

Urla e insulti, poi qualche spintone: tutto è accaduto all’orario dell’aperitivo, verso le 19.30, probabilmente anche a causa di qualche bicchiere di troppo. Attimi concitati, ma la situazione non è degenerata grazie all'intervento dei carabinieri, sopraggiunti in pochi minuti insieme ad un'ambulanza.

I militari hanno placato gli animi e invitato i due partecipanti alla zuffa a recarsi al pronto soccorso - per sottoporsi agli accertamenti del caso e poi, eventualmente, a sporgere denuncia. Solo uno di loro avrebbe accolto l'invito: si tratta di un 39enne che è stato accompagnato - a bordo di un'autolettiga - all'ospedale di Manerbio. Per lui nulla di grave: solo qualche lieve contusione giudicata guaribile in pochi giorni.