Scoppia un incendio, cascina devastata dalle fiamme: messi in salvo gli animali

Un enorme incendio ha distrutto una cascina a Bagnolo Mella, lunedì sera verso le 20. L'episodio è accaduto in via Ghedi: la famiglia Arisi, proprietaria della tenuta, appena accortasi delle fiamme ha allertato i soccorsi e si è data subito da fare per mettere in salvo gli animali. Ancora da stabilire la causa che ha scatenato il rogo.

Sul posto sono intervenute cinque squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Brescia, Orzinuovi e Verolanuova, ma i 400 mq della struttura erano già ampiamente compromessi: fienili e stalle distrutti, centinaia di balle di fieno bruciate e trattori completamente fuori uso. Grazie alla prontezza e al lavoro di squadra della famiglia però, tutti gli animali - circa 60 tra vacche e vitellini - sono stati salvati e portati in un luogo più sicuro.