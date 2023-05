Colpo nella farmacia comunale, banditi in fuga con 5mila euro

Assaltata, di nuovo, la farmacia comunale di Bagnolo Mella. Il colpo, fruttato ben 5mila euro, è stato messo a segno tra domenica 7 e lunedì 8 maggio. Ladri in azione poco prima dell'una di notte: forzata la saracinesca, hanno fatto irruzione all'interno, puntando dritto alla cassaforte automatica.

Un furto lampo: i banditi avrebbero impiegato circa 60 secondi per arraffare la cassetta di sicurezza, contenente circa 5000 euro. Poi la fuga, prima dell'arrivo dei carabinieri della stazione di Bagnolo Mella.

Un colpo fotocopia: la farmacia, situata in via Maestri del Lavoro, era già stata depredata lo scorso novembre, anche in quell'occasione i malviventi se n'erano andati con la cassaforte tra le mani. Sulla vicenda indagano i carabinieri: da giorni stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, come quelle dei varchi elettronici che controllano gli accessi al paese.