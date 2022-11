La fuga di gas e poi l'esplosione: crolla la casa, la proprietaria in ospedale

Un boato tremendo che ha fatto sussultare le oltre 60 famiglie (e centinaia di residenti) del Villaggio Tassara di Bagnolo Mella: poco prima delle 14 una deflagrazione ha letteralmente fatto crollare una casa, abitata da un'anziana di 86 anni che solo per un irripetibile colpo di fortuna è riuscita a mettersi in salvo (e con lei anche la sua cagnolina). E' finita comunque in ospedale, sotto shock e con lievi ustioni in varie parti del corpo: è ancora ricoverata, sotto attenta osservazione.

La casa è inagibile

L'abitazione - basta guardare le immagini - è stata ovviamente dichiarata inagibile: non appena si riprenderà, la signora sarà ospitata dai figli. Sono da verificare eventuali danni strutturali e ragionare su una possibile ricostruzione. L'allarme è stato lanciato dai residenti, non appena udito il boato e assistito al crollo. La donna è stata aiutata dai vicini di casa, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi: sul posto ambulanza e automedica.

La fuga di gas

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri: intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e bonificato la struttura dai rischi. Sono state sequestrate anche diverse bombole di gas gpl utilizzate dalla donna per cucinare e scaldarsi. Lo scoppio sarebbe stato scatenato da una perdita di gas, poi innescata da una scintilla (forse un fornello). Tempo pochi attimi è la casa è crollata. Le stesse macerie hanno impedito alle fiamme di propagarsi.