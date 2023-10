A folle velocità nella rotatoria: è strage di cartelli stradali

Prima la sbandata e la strage di cartelli. Poi la fuga a fari spenti, in piena notte, e pure contromano. Per fortuna nessun'altra auto è rimasta coinvolta nell’incidente e nella folle corsa. Le telecamere hanno comunque ripreso tutto e il conducente della macchina - una Bmw - è stato rintracciato in brevissimo tempo dagli agenti della polizia locale.

Tutto è accaduto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre a Bagnolo Mella: nei filmati si vedrebbe la Bmw viaggiare ad alta velocità lungo via Gramsci, poi sbandare e abbattere i cartelli stradali e infine piombare in mezzo alla rotonda situata all’altezza del supermercato Conad. Il conducente non si è fermato, anzi ha ingranato la marcia ed è ripartito: a fari spenti avrebbe imboccato contromano viale Italia.

Una scena, come detto, ripresa dal sistema di sorveglianza comunale, e poi attentamente visionata dalla polizia locale che è così risalita al proprietario delle Bmw. Qualche ora dopo gli agenti hanno bussato alla porta dell’automobilista: un 35enne di casa in paese.

Il giovane avrebbe provato a negare, ma sulla Bmw parcheggiata in garage c’erano ancora i segni della folle corsa della notte precedente: messo alle strette, ha ammesso le proprie responsabilità. Non potrà più mettersi al volante, dato che la patente gli è stata ritirata, e dovrà mettere mano al portafogli: gli sono state contestate anche la guida in contromano in rotatoria e l’eccessiva velocità.