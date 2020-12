Ruba calze al supermercato: scoperto, picchia il vigilante e finisce in manette

Aveva scelto con cura quali prodotti pagare alla cassa (alcuni cartoni di latte) e quali invece nascondere (delle calze). E pensava pure di averla fatta franca. Peccato che ad attenderlo nel parcheggio del supermercato ci fosse la guardia giurata che ha chiesto all'uomo di mostrare merce e scontrino.

Ma alle richieste legittime del vigilante il ladro ha reagito in malo modo, peggiorando la sua già difficile situazione. Il furto, degenerato in una rapina impropria, è avvenuto al Conad di Bagnolo Mella verso le 17 di domenica. Protagonista un 30enne di nazionalità indiana: ha risposto al controllo spintonando e picchiando la guardia giurata. Un maldestro e violento tentativo di ritagliarsi una via di fuga.

Una colluttazione interrotta dal tempestivo e provvidenziale intervento dei Carabinieri di Bagnolo Mella, che hanno arrestato il 30enne per rapina impropria e lesioni personali. La misura è stata convalidata del giudice, ma il giovane è già tornato in libertà in attesa del processo.