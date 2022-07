Schiamazzi, bivacchi e giochi rotti: parchi chiusi di notte per fermare i baby vandali

Schiamazzi, bivacchi e atti vandalici nei parchi pubblici: le segnalazioni dei residenti si sono moltiplicate nelle ultime settimane e il sindaco di Bagnolo Mella ha fatto la sua scelta: chiudere le aree verdi durante le ore notturne.

"I parchi cittadini in tarda sera e notte, nel periodo estivo, sono frequentati quasi esclusivamente da gruppi di giovani, spesso di minore età, che utilizzano impropriamente i giochi presenti destinati a bambini, danneggiandoli, che compiono atti di vandalismo ai beni pubblici presenti, che sovente consumano sostante alcoliche o non consentite, che abbandonano rifiuti in conseguenza dei loro bivacchi su suolo pubblico o sulle panchine presenti", si legge nell'ordinanza siglata nei giorni scorsi da Pietro Sturla per interdire l'accesso alle arre verdi dalle 23 fino alle 5.30 del mattino. La chiusura notturna rimarrà in vigore sino al prossimo 24 settembre. Fanno eccezione l’area fitness e il percorso pedonale all’interno del “Parco Baleno”, che sono costantemente illuminati e che, quindi, rimarranno aperti anche di notte.

Previste sanzioni per chi non rispetta il provvedimento (da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro) e ulteriori controlli da parte della polizia locale e dei carabinieri che intensificheranno la vigilanza sulle aree verdi.