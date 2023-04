Rapina shock al supermercato: cassiera minacciata con un coltello da cucina

Rapina riuscita al supermercato Aldi di Bagnolo Mella: a metterla a segno nella serata di ieri, giovedì 20 aprile, un bandito solitario. Verso le 20.30, quando ormai le serrande del negozio di via Lombardia si stavano per abbassare, una cassiera si è vista un coltello puntato contro. Circostanza che l’ha convinta a consegnare senza indugio tutto il denaro della cassa, circa 1500 euro.

Il rapinatore è entrato nel supermercato con il volto parzialmente coperto da una mascherina: si sarebbe diretto alla cassa per poi estrarre un grosso coltello da cucina con il quale ha minacciato la cassiera che stava per chiudere: solo pochi attimi prima se n'era andato l'ultimo cliente. Attimi di panico: come pietrificata dalla paura, la donna non ha potuto fare altro che eseguire gli ordini, aprire la cassa e consegnare i soldi. Il rapinatore si è poi dato alla fuga, scappando a piedi: non è chiaro quale strada abbia imboccato, e se da qualche parte ci fosse un complice ad aspettarlo in auto.

Pochi minuti dopo sono arrivati i carabinieri della stazione di Bagnolo Mella e i colleghi del Radiomobile di Verolanuova: i militari hanno immediatamente fatto scattare la caccia al rapinatore, setacciando per ore la zona e le strade del paese. Di lui, però, nessuna traccia. Le indagini proseguono: al vaglio ci sono le immagini delle telecamere, sia dei negozi che pubbliche.