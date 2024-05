Strage di pesci nel laghetto: è allarme nel quartiere

Una moria diffusa di pesci: se ne conterebbero almeno decine nel laghetto del quartiere Badia a Brescia. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti, nel pomeriggio di sabato 4 maggio: alcuni cittadini hanno notato diversi esemplari morti, che galleggiavano a pancia in su tra le alghe nello specchio d'acqua situato in zona Santellone.

Uno scenario che ha inquietato parecchio gli abitanti, che ora attendono gli accertamenti del caso per capire la causa della moria diffusa. Le ipotesi sono diverse: dallo sversamento di sostanze inquinanti e velenose nel corso d’acqua, alla carenza d’ossigeno. Ma potrebbe trattarsi anche di pesci utilizzati come esche per battute di pesca effettuate altrove e poi gettati, già morti, nel laghetto.