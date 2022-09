Un ragazzino al parco provoca suo figlio, lui lo riempie di botte

A mani nude, e con il manico di una scopa, ha pestato un ragazzino di 12 anni. Il responsabile di questo folle gesto è un padre di 55 anni, intervenuto al parco giochi per difendere il figlio oggetto di provocazioni da parte di un coetaneo. È avvenuto ad Azzano Mella, lo racconta il Giornale di Brescia - su segnalazione di un lettore - in edicola stamane.

I fatti. Mercoledì, 31 agosto, un gruppo di ragazzini stava trascorrendo la serata presso il Parco Anno D'Italia quando un un 12enne ha iniziato a scherzare e infastidire gli altri. Uno dei ragazzi presi di mira ha pensato di andare a chiedere aiuto al fratello ventenne e al padre 55enne, che dopo poco sono giunti sul posto.

Avvicinato il 12enne, padre e figlio hanno iniziato a pestarlo. Il padre ha utilizzato persino il manico di una scopa, preso appositamente da casa per lo scopo. Alcuni giovani testimoni hanno evitato il peggio, sottraendo il 12enne ai due "pestatori". Con l'ambulanza sono giunti sul posto i carabinieri della Compagnia di Verolanuova, che dopo avere raccolto le testimonianze hanno denunciato il 55enne per lesioni aggravate. La vittima dell'aggressione, portata in ospedale, ne avrà per una ventina di giorni.