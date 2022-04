Ragazzo precipitato dalla finestra: lotta tra la vita e la morte all'ospedale Civile

Una ragazzo di 25 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia, dopo essere precipitato dalla finestra dell'appartamento dove vive, situato al secondo piano di un condominio di Azzano Mella. Un terribile ‘volo’ nel vuoto di circa 10 metri. Stando all’ultimo bollettino medico, il giovane lotta per la vita in un letto del reparto di Rianimazione: la prognosi è riservata.

La drammatica caduta nel primo pomeriggio di mercoledì: a dare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, dopo aver trovato il 25enne riverso sul prato del condominio, privo di conoscenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, di un’automedica e dell’elisoccorso che ha trasportato d’urgenza il giovane all’ospedale Civile di Brescia. Avrebbe riportato numerosi gravi traumi alla testa, al volto e agli arti inferiori e si teme per la sua vita.

Le indagini dei carabinieri di Verolanuova avrebbero fin da subito escluso il coinvolgimento di terzi, dato che il 25enne era solo in casa.