Precipita dalla finestra di casa, ragazzo portato in gravissime condizioni al Civile

Un ragazzo di 25 anni è precipitato da una finestra dell’appartamento dove vive, posto al secondo piano di una palazzina. Un 'volo' nel vuoto di diversi metri. A trovarlo riverso al suolo, privo di conoscenza, sarebbero stati i vicini di casa. L’allarme è stato lanciato verso le 13.20 di mercoledì da un quartiere residenziale di Azzano Mella.

Per i soccorsi sono sopraggiunte due autolettighe e l’eliambulanza, che ha trasportato d’urgenza il 25enne al Civile di Brescia. Stando alle prime informazioni trapelate, le condizioni del ragazzo sarebbero molto critiche.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per capire se sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. Al momento, sarebbe escluso il coinvolgimento di terzi: pare che nell'abitazione non fossero presenti altre persone.