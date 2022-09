Il ponte è chiuso per lavori, lui passa col furgone sulla passerella pedonale

Un furgone ha ignorato i cartelli che vietano il transito sul ponte Mella - oggetto di lavori manutenzione straordinaria e chiuso al traffico - come pure le recinzioni messe all'inizio del cantiere, proprio per evitare il passaggio dei veicoli a motore. Pur di attraversare il viadotto, che collega Azzano Mella a Capriano del Colle, il conducente del furgone ha imboccato la passerella riservata a biciclette e pedoni.

Una manovra pericolosissima, oltre che proibita, che non è passata inosservata: anzi, sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Alcuni scatti del video sono poi stati postati dal sindaco di Azzano Mella, Matteo Ferrari, su Facebook. "L’intelligenza ha limiti, l‘ignoranza NO", ha scritto il primo cittadino nel post che è diventato virale, suscitando - inevitabilmente - rabbia e indignazione.

Decine le condivisioni e i commenti, ma anche gli insulti ben poco velati a chi era al volante del furgone. Un episodio che non sarebbe isolato, almeno stando quanto segnala - sempre sui social - una donna che abita in paese: "Passano spesso con i motorini sulla passerella pedonale, soprattutto la mattina presto: io sono fuori con il cane e, mentre sto passando, devo spostarmi per farli passare. Stamattina anche una moto di grossa cilindrata".

Una cosa è certa: chi era al volante del furgone non la passerà liscia, dato che nei filmati si legge anche la targa del mezzo. Molto probabilmente dovrà mettere mano al portafogli per pagare la sanzione prevista per chiunque violi il divieto di transito sul ponte, che sarà oggetto di lavori per i prossimi 6 mesi.