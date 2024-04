Sfondano la vetrina per rubare al supermercato, ma la cassaforte è vuota

Il più classico dei copioni per il più gettonato dei furti, ma il finale è davvero insolito. Alla banda di malviventi, entrata in azione nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile all'Italmark di Azzano Mella, è infatti andata piuttosto male. La cassaforte, che hanno prima sradicato e poi si sono portati via, era infatti priva di banconote. Nessun bottino copioso da spartire: i ladri sono rimasti a mani vuote.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Verolanuova, che indagano sul colpo, i malviventi hanno sfondato una vetrata utilizzando un'auto rubata per fare irruzione nel supermercato. Una volta dentro hanno prelevato la cassaforte, l'hanno caricata presumibilmente su un furgone e poi sono fuggiti lungo le strade di campagna che collegano Azzano Mella a Capriano del Colle.

All'arrivo dei militari di loro non c'era già più traccia. Come detto il colpo non è fruttato nulla ai malviventi, dato che non c'erano soldi all'interno della cassaforte, ma restano ingenti i danni arrecati al supermercato di via Niga: stando alle primissime stime, si parla di diverse migliaia di euro.