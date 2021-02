Allarme esche killer: cane muore dopo aver ingerito una salsiccia avvelenata

Il fatto è accaduto in via Carducci a Castenedolo. Segnalazioni allarmanti arrivano anche da altre zone del paese

Un cane di piccola taglia è morto, tra atroci sofferenze, dopo aver mangiato una salsiccia avvelenata che era stata abbandonata nel vialetto dell'abitazione dei suoi padroni, in via Carducci, a Castenedolo.

L'episodio, avvenuto la scorsa settimana, è stato segnalato alla Polizia Locale che aveva già riscontrato una preoccupante crescita dei casi di avvelenamento di animali domestici in alcune zone del paese.

In particolare, gli episodi precedenti si sono verificati nei pressi di via Trieste, via Trento e via Dante e hanno avuto per vittime alcuni gatti. Considerato l'aumento delle segnalazioni di morte per avvelenamento di animali da compagnia, la Polizia Locale ha invitato i cittadini a comunicare eventuali situazioni sospette.