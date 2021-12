Aviaria, migliaia di capi abbattuti: Rolfi incontrerà i sindaci dei Comuni colpiti

Per discutere delle misure necessarie per arginare l'epidemia di aviaria che ha colpito il territorio lombardo, l'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi incontrerà a Brescia, lunedì alle 17 nella sede Utr di via Dalmazia, le associazioni agricole di categoria e i sindaci dei comuni colpiti. Purtroppo, nelle ultime settimane sono già stati abbattuti centinaia di migliaia di capi.