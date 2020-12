Nuovo autovelox fisso sulla Provinciale: limiti tra i 70 e i 90 km all'ora

Non è propriamente un regalo di Natale, ma di fatto è arrivato all'antivigilia: installato nella seconda metà del mese, è operativo dal 23 dicembre il nuovo autovelox sulla Strada provinciale 235 tra Soncino e Ticengo. Si trova in territorio cremonese ma interessa anche molti, moltissimi bresciani che tutti i giorni percorrono per lavoro la Sp che da Orzinuovi arriva fino a Crema. In questi giorni, infatti, il dibattito sul nuovo autovelox è già trend topic nei gruppi social orceani.

Dove si trova il nuovo impianto

L'impianto è fisso, attivo su entrambe le direzioni di marcia, posizionato al km 66+330 della ex Statale, nel Comune di Soncino. Il limite di velocità è fissato in 70 chilometri orari per gli autocarri e i mezzi pesanti, e di 90 km/h per gli autoveicoli.

“Tale impianto si è reso necessario, sollecitato anche da amministratori locali – fa sapere la Provincia di Cremona in una nota – in considerazione delle rilevazioni dell'alta velocità e incidentalità riscontrate negli ultimi anni”.