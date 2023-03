Nuovo autovelox, limite a 50 km orari e T-Red: è una pioggia di multe

Il nuovo autovelox di Cignone non perdona: già multati anche diversi bresciani in transito sulla strada che porta verso Quinzano d'Oglio. E' stato posizionato ormai da qualche mese, all'altezza del semaforo in centro alla frazione di Corte de' Cortesi, provincia di Cremona: è tarato per un limite di 50 km/h, oltre che programmato per rilevare le infrazioni semaforiche.

Non pochi i malumori per gli automobilisti che lamentano tante, troppe multe. Sia per l'eccesso di velocità che per un eccesso di zelo: bastano pochi centimetri oltre la riga bianca dello stop, a semaforo rosso, e scatta subito la multa con decurtazione punti.

Cosa ha detto il sindaco

Ne dà notizia Cremonaoggi, che riporta l'intervista del sindaco Luigi Rottoli a Cremona 1: "Facciamo rispettare il Codice della strada non per sfizio, ma perché a Cignone c'è un problema di velocità, di invasione sul semaforo che impedisce il passaggio di pullman e mezzi pesanti. Non siamo qui per torturare i cittadini, ma facciamo rispettare il Codice della strada per rendere vivibile il paese di Cignone".