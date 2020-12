Nuovo autovelox, 35 multe al giorno: automobilista beccato a 138 km all'ora

Anche in piena zona rossa, il nuovo autovelox fisso di Castiglione delle Stiviere ha fotografato (e multato) una media di 35 automobilisti al giorno che non rispetto il limite di velocità, fissato a 70 chilometri orari: da quando è operativo, dai primi di novembre, si stima possano essere state elevate tra le 850 e le 900 multe, circa tre multe ogni due ore.

Sono questi i numeri resi noti della Polizia Locale in merito all'efficacia del nuovo dispositivo, installato ai primi di novembre e di fatto funzionante dal 6 novembre scorso. E' stato posizionato subito dopo il confine di Castiglione, sulla Strada provinciale 83 che viene da Lonato: da tempo in quel tratto venivano segnalati transiti molto veloci e per questo molto pericolosi.

Infrazione da record a 138 chilometri orari

Le multe scattate grazie al nuovo autovelox fanno infatti registrare, per circa la metà, il superamento di almeno 20 chilometri orari rispetto al limite dei 70. “Il record in negativo – fa sapere alla Gazzetta di Mantova il vicesindaco Andrea Dara – è di un'auto che è sfrecciata a 138 all'ora. Altre passano ai 100, 110 orari. Saranno multe salate, e molti rischiano anche il ritiro della patente”.