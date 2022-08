Le auto corrono troppo: gli autovelox verranno attivati

Oltre il 75% di infrazioni del limite di velocità, in sei giorni di test sarebbero scattate sanzioni per 15mila euro. Succede a Borgo San Giacomo, dove il sindaco, Giuseppe Lama, ha deciso di attivare le quattro collonnine autovelox installate da tempo ma mai concretamente utilizzate.

Le apparecchiature sono presenti in via Cremona, via Papa Roncalli, via Quinzano e via Valle. In un test effettuato a fine 2021, le multe sarebbero fioccate a tutto spiano: addirittura il 75% degli automobilisti infatti non ha rispettato il limite dei 50 chilometri orari. La punta di velocità massima toccata è stata di 118km/h.

Dopo diversi mesi di attesa dunque il primo cittadino ha deciso di passare all'azione. Sulle colonne del Giornale di Brescia, Lama ha confermato le intenzioni: «A breve i nuovi VelOk saranno attivati. La popolazione ne è stata ampiamente informata e i trasgressori verranno multati senza se e senza ma».