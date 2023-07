Tir avvolto dalle fiamme: il camionista si salva, coda di 7 chilometri

Tanta paura in autostrada

Traffico paralizzato nella prima mattinata di oggi, mercoledì 26 luglio, lungo l’autostrada A4, a causa dell’incendio di un tir tra i caselli di Desenzano e Brescia Est, in direzione Milano.

Poco dopo l’alba, il camionista si è accorto del fumo che usciva dal mezzo: è riuscito ad accostare in una piazzola di emergenza, abbandonare l’abitacolo e mettersi in salvo prima che fosse troppo tardi. Come si vede nel filmato, le fiamme hanno infatti avvolto l’intero veicolo, compresa la cabina di guida.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza la sede stradale. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: prima che la situazione tornasse alla normalità, verso le 9, si sono formate code di oltre 7 chilometri.