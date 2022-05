Se ne va in bicicletta sull'autostrada A4, e non è la prima volta

Un uomo che pedala tranquillamente in bicicletta in autostrada, lungo la corsia d'emergenza. È stato pure filmato da diversi camionisti di passaggio. È successo giovedì mattina lungo l'autostrada A4, nei pressi del casello di Verona Est. Il video è poi stato condiviso sui social ed è diventato virale.



Non è chiaro dove il ciclista sia passato dal casello, senza che nessuno lo notasse, immettendosi poi in autostrada. Sta di fatto che lo sventato ciclista ha rischiato di essere investito dai mezzi pesanti e dalle auto che sfrecciavano a pochi metri da lui.

Non sarebbe nemmeno la prima volta che succede, in quel tratto di autostrada. Tra le centinaia di commenti al video - postato su Facebook - spuntano quelli di altri camionisti, che avrebbero visto la stessa bicicletta percorrere la corsia d'emergenza nei giorni scorsi, sempre nel medesimo tratto.