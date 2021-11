Fermati in autostrada con 1 milione di euro di cocaina

Sono stati fermati alle porte del Lago di Garda tre cittadini albanesi, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, residenti nella nazione di origine. La Guardia di Finanza di Verona ha arrestato i tre incensurati con l’accusa di traffico internazionale di droga. I militari hanno sequestrato oltre 11 chilogrammi di cocaina purissima, confezionata in dieci panetti dal peso di oltre un chilogrammo ciascuno.

I tre sono stati fermati dal Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Verona dopo che i militari della Guardia di Finanza li avevano intercettati a bordo di due potenti auto lungo la A22, tra Ala ed Affi. Le due auto, di grossa cilindrata e di targa tedesca, stavano viaggiando in direzione sud una davanti all’altra: i militari, insospettiti, hanno notato come, arrivati allo svincolo di Affi, una delle due auto ha preso la corsia di uscita mentre l’altra ha proseguito in direzione Modena. Grazie alla collaborazione della Polizia stradale di Verona sono riusciti a fermare entrambi i mezzi.

Dieci panetti di cocaina da 1 milione di euro

Alla vista delle forze dell’ordine i due individui a bordo della prima auto erano nervosi eavrebbero dichiarato di arrivare dalla Germania e di essere diretti a Bari, per poi raggiungere l’Albania. Anche il conducente dell'altra macchina avrebbe dichiarando di non conoscere i passeggeri dell’altra auto e di essere diretto ad Ancona, da dove si sarebbe a sua volta imbarcato per l'Albania.

Durante la perquisizione i militari hanno trovato dieci panetti di cocaina pura, dal valore di oltre un milione di euro, nascosti all’interno di un doppiofondo nel bagagliaio. I tre sono stati così arrestatati per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e condotti nel carcere di Verona a disposizione dell'autorità giudiziaria che nelle scorse ore ne ha convalidato l' arresto.