Grave malore durante il trasferimento in ambulanza: morto un uomo

Un uomo di 84 anni è deceduto giovedì 3 giugno lungo l’autostrada A4, nel tratto tra Rovato e Palazzolo, in direzione Milano.



L’allarme è scattato poco dopo le sette del mattino. L'anziano era trasportato da un'ambulanza privata per essere condotto in una struttura sanitaria, quando ha accusato un grave malore.

Come da protocollo, l'ambulanza si è fermata nella prima piazzola utile ed è stato avvisato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiari. Purtroppo i sanitari non sono riusciti a salvarlo, nonostante l'intervento di altre due autolettighe.