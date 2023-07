Stroncato da un malore: camionista trovato morto dai colleghi

Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 luglio, un camionista serbo di 62 anni è stato trovato morto all'interno del suo tir, in sosta all'autoparco Brescia-Est di Castenedolo. L'allarme è scattato poco dopo le 7 ed è stata subito inviata in soccorso un'auto medica: purtroppo, però, per il 62enne non c'era già più nulla da fare.

A scoprire quanto avvenuto sono stati i colleghi camionisti, che avevano trascorso la notte nell'autoparco insieme a lui. Per le indagini è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Brescia, che hanno confermato le cause naturali del decesso.

Non si esclude che all'origine del malore ci sia il picco di caldo di questi ultimi giorni, come quanto avvenuto al cantiere Tav di Campagna di Lonato nella giornata di ieri, dove un operaio 65enne è deceduto dopo una giornata di lavoro.