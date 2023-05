Di ritorno dalla gita scolastica si scopre che l'autobus non ha l'assicurazione: sequestrato

Autobus sotto sequestro, 866 euro di multa e cinque punti in meno sulla patente dell'autista: questo l'esito dei controlli effettuati dalla Polizia locale di Montichiari su un autobus da poco ritornato da una gita con una scolaresca e - incredibilmente - senza copertura assicurativa.

La scoperta è stata fatta grazie ai varchi in ingresso a Montichiari, in particolare quelli posizionati nei pressi del Centro Fiera. «Questa mattina la Polizia Locale, nei normali controlli di routine programmati sul territorio, ha fermato e posto sotto sequestro un autobus privo di assicurazione - ha riferito il primo cittadino, Marco Togni - L'autobus aveva da poco effettuato il trasporto di una scolaresca bresciana in gita e passato sotto i varchi di controllo in zona Centro Fiera è stato immediatamente fermato. È incredibile - ha concluso il sindaco - come nel 2023 possano avvenire ancora simili fatti».