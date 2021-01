"Puoi salire solo con la mascherina": ma lui reagisce e sputa in faccia all’autista

Attimi di pure follia martedì pomeriggio sull’autobus che partito da Pontevico stava raggiungendo il capolinea in città a Cremona: in territorio di Pozzaglio, già nel Cremonese, è salito a bordo un ragazzino senza mascherina, che alla richiesta dell’autista di indossarla ha reagito prima a male parole, e poi sputandogli in faccia.

Il conducente ha fermato il pullman e chiamato i carabinieri: il giovane, di appena 15 anni, è stato denunciato. Alla scena ha assistito anche la ragazza che era con lui. Un caso più inedito che raro, e che ha costretto l’azienda di autotrasporti a intervenire immediatamente: l’autobus è stato sottoposto a sanificazione, e l’autista posto in quarantena preventiva.