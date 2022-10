Follia sull'autobus: pugni in faccia al controllore, arrestato ragazzo

Follia sull'autobus di linea. Un ragazzo di 20 anni, di origini brasiliane, è stato arrestato dalla Polizia Locale di Brescia per aver aggredito e picchiato il controllore del bus. Ne dà notizia Bresciaoggi, che ricostruisce la vicenda: tutto sarebbe successo mercoledì mattina - erano circa le 8 - nella zona di Via Veneto.

La vittima è un dipendente di Brescia Mobilità che non stava facendo nient'altro se non il suo lavoro. Con l'autobus pieno di passeggeri, si stava aggirando tra i presenti per chiedere (giustamente) biglietti o abbonamenti. Raggiunto il ragazzino, quest'ultimo avrebbe reagito con brutale violenza alla richiesta.

Arrestato dalla Polizia Locale

Un'aggressione prima verbale e poi fisica: gli avrebbe messo le mani al collo e poi l'avrebbe colpito per due volte in faccia, rompendogli anche gli occhiali. Nel frattempo l'autobus era già fermo: questo ha permesso agli agenti della Polizia Locale di intervenire e interrompere l'aggressione. Il ragazzo è stato accompagnato al comando di Via Donegani, identificato e arrestato: dovrà rispondere di lesioni, resistenza e violenza oltre che di interruzione di pubblico servizio. L'arresto è già stato convalidato.