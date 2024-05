Auto rubate e poi vendute a pezzi, prostituzione e droga: 10 arresti

Auto, furgoni commerciali e moto rubati e poi smontati per ricavare i pezzi di ricambio da piazzare sul mercato clandestino. Ma pure appartamenti a luci rosse, all’interno dei quali si prostituivano diverse donne, e spaccio di cocaina. I carabinieri della compagnia di Chiari hanno smantellato una banda, con base nel Bresciano, dedita al furto e alla cannibalizzazione di auto (e non solo). Al termine di una lunga indagine, scattata nel 2020, all’alba di oggi (martedì 14 maggio) sono state notificate 10 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Brescia nei confronti di altrettante persone ritenute, a vario titolo, responsabili dei reati di: furto di veicoli e di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I nomi degli arrestati

A capo dell’organizzazione - secondo gli inquirenti - c’era il 56enne originario di Iseo Diego Maffolini, per lui si sono aperte le porte del carcere. Stesso destino per Roberto Linetti e Albert Meshi: entrambi dipendenti delle officine usate dal sodalizio per smontare i veicoli. In carcere sono finiti anche Abdelkibir Okhita, colui che di fatto si occupava del furto dei mezzi e Giovanna Minelli: la donna classe ’66, oltre a fare da “autista” a Okhita, gestiva un giro di prostituzione all’interno di un appartamento di Bovezzo, come scoperto dagli inquirenti che da tempo ascoltavano le sue conversazioni telefoniche. Ai domiciliari le altre due donne finite nel mirino dei militari che intercettavano la 58enne Giovanna Minelli: Rosalinda Lorini e Licia Belleri. Per l’accusa anche loro gestivano case a luci rosse e un giro di prostitute. Per altre tre persone è invece stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sequestrati appartamenti e un'officina

Al termine delle indagini sono scattati i sigilli sia per l’officina di Torbole Casaglia riconducibile agli indagati e usata per smontare i veicoli rubati sia per i tre appartamenti (due a Brescia e uno a Bovezzo) dove avvenivano gli incontri sessuali a pagamento.