Due auto rubate, senza targa, abbandonate al centro commerciale

Via Alcide De Gasperi

Da alcuni giorni sono parcheggiate all'esterno del centro commerciale, e nessuno, per ora, ne ha rivendicato la proprietà. Stiamo parlando di due automobili piuttosto vecchiotte, probabilmente rubate, che si trovano a Molinetto di Mazzano. La notizia è riportata stamane sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi.

I due veicoli sono stati notati dalle guardie volontarie di "Fare Ambiente". Si tratta di una Renault Megane di colore grigio chiaro e di una Fiat Palio Weekend di colore bianco. Con ogni probabilità sono state rubate e poi abbandonate, forse per prendere qualche pezzo di ricambio. Difficile che si tratti di mezzi utilizzati per un colpo, solitamente questi veicoli vengono poi abbandonati in zone isolate di campagna, e spesso dati alle fiamme.

Dato che le auto sono senza targa, e per ora nessuno le ha rivendicate, si dovrà ricorrere al numero di telaio per risalire ai legittimi proprietari.