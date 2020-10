Ruota sull'erba bagnata, auto si ribalta: marito e moglie estratti dall'abitacolo

Marito e moglie portati in ospedale a causa di uno spaventoso incidente, avvenuto verso le 8.45 di venerdì mattina in via Vighizzolo a Calcinatello.

Al volante dell'auto, una Fiat Panda, c'era un 80enne di Mazzano, mentre al suo fianco sedeva la moglie 78enne. A causa dell'asfalto bagnato e del restringimento in quel punto della carreggiata, la ruota anteriore destra è finita sull'erba, innescando una violenta sbandata terminata con il ribaltamento dei veicolo sul fianco sinistro.

Per estrarre i coniugi dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Brescia. I feriti sono stati poi portati in ambulanza all'ospedale di Montichiari: fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. I rilievi sono stati raccolti dalla Polizia Locale intercomunale di Calcinato, Lonato e Bedizzole.