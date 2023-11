Auto nella roggia, miracolati i due giovani a bordo

In piena notte, hanno abbattuto tre paletti in pietra e sono volati atterrando nel canale. Succede in pieno centro a Verolanuova, dove due giovanissimi a bordo di una utilitaria sono usciti di strada.

L'incidente è avvenuto attorno alle due di notte. A bordo dell'auto viaggiavano due ragazzi di 21 e 22 anni. Fortunatamente l'uscita di strada non ha avuto ripercussioni sulla salute dei due giovani, che sono stati estratti dal veicolo dai Vigli del fuoco giunti sul posto dopo che qualcuno ha lanciato l'allarme.

Le indagini di rito, per stabilire le cause del "volo" nella roggia, sono state affidate ai carabinieri della compagni di Verolanuova.