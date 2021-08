Follia in autostrada: panico per un'auto in contromano

Non è successo nulla di grave ma poteva finire in tragedia: domenica 1 agosto, verso le 19, un’auto viaggiava contromano in A21, lungo il tratto Brescia - Piacenza. Ad accorgersi alcuni automobilisti che transitavano in direzione Brescia: immediatamente hanno allertato la Polizia stradale di Cremona.

L’auto stava viaggiando in direzione sud sulla corsia di sorpasso: la prima volta è stata avvistata all’altezza di Caorso. Dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che il mezzo abbia percorso una trentina di chilometri e che alla guida vi fosse una persona anziana.

Poco dopo aver lanciato l’allarme l’auto non era più sulla corsia sbagliata: probabilmente ha transitato sull’altra corsia attraverso il varco di un cantiere che permette la comunicazione tra le due carreggiate.

Le ricerche sono proseguite in serata, attraverso le telecamere e l'acquisizione di filmati. Durante la folle corsa contromano – fortunatamente – non sono avvenuti incidenti.