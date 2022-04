Auto in movimento avvolta dalle fiamme: attimi di terrore per il conducente

Alto Garda. Avvolta e divorata dalle fiamme, l'auto bruciata nella mattinata di mercoledì 20 aprile nella zona industriale tra Arco e Riva. La chiamata con la richiesta di intervento è arrivata intorno alle 10.30.

Sul posto – scrivono i colleghi di Trentotoday – sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Arco e i carabinieri. L’auto avrebbe preso fuoco mentre era in movimento, le cause sono ancora in corso di accertamento. I pompieri hanno spento in poco tempo l’incendio con la schiuma e poi messo in sicurezza l’area.

Fortunatamente non ci sono feriti: l'automobilista è riuscito a scendere in tempo e a mettersi in salvo.