Il dramma della giovane Aurora: è morta a soli 15 anni

È morta a soli 15 anni la piccola Aurora Pasquali: abitava a Marmirolo (Mantova) con la famiglia. Fin dalla nascita soffriva della sindrome di Rett (RTT): come riferito dall'Istituto superiore di Sanità, si tratta di una malattia rara che colpisce prevalentemente le persone di sesso femminile, con un numero di nuovi casi (incidenza) pari a uno ogni 10mila/12mila nati. La sindrome di Rett interessa il sistema nervoso centrale ed è causa di disabilità grave sia a livello motorio che cognitivo.

Il funerale

La salma riposa nell'ospedale di Borgo Trento a Verona: il funerale sarà celebrato martedì pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Marmirolo. Aurora lascia nel dolore i genitori e la sorella, le nonne, gli zii e i cugini. “Il tuo sorriso e la tua gioia di vivere resteranno per sempre in noi”, scrivono i familiari nel necrologio: la famiglia non chiede fiori ma offerte all'associazione Pro Rett Ricerca Onlus, alla Casa del Sole di San Silvetro, a La Quercia di Roverbella. “Un grazie di cuore a tutti coloro che con un pensiero, una preghiera e con la loro presenza si uniranno a noi nel saluto alla nostra amata Aurora”, concludono i familiari.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio. Così scrive l'associazione Pro Rett: “Il nostro pensiero va alla piccola Aurora, che è volata in cielo. Hai cercato con tutte le forze di rimanere con noi e siamo sicuri che da lassù sorriderai alla tua mamma Roberta, al tuo papà Pietro, a tua sorella Martina e a tutte le persone che ti hanno voluto bene. Tutte le famiglie di Pro Rett si uniscono al loro dolore: insieme vogliamo ricordare i momenti felici e la gioia che Aurora ha saputo donare a chi l'ha amata”.