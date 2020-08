Stroncata da un male incurabile: lacrime per mamma Aurora

Erano in tanti, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid, venerdì mattina al cimitero di Bienno per l'ultimo saluto ad Aurora Pedretti, morta a soli 54 anni dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia, che purtroppo non le ha lasciato scampo.

La piangono i figli Sofia e Giulio, la mamma, le sorelle e il fratello. Originaria di Bienno, da tempo viveva a Esine: proprio nella sua abitazione di Via Valar era stata allestita la camera ardente. Scorrono i ricordi nel giorno del dolore: il suo sorriso contagioso, la sua generosità.

La famiglia ringrazia l'ospedale di Esine per le cure e l'assistenza, e in particolare il progetto “Ospedale a casa” dell'unità di Cure palliative. Per questo i familiari non hanno chiesto fiori, ma offerte per l'ospedale. Dopo la funzione, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio dalle onoranze funebri Facchini di Breno.