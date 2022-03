Una vita per la comunità, stroncata da un malore: tutto il paese piange l'ex assessora e volontaria

Una vita al servizio della comunità, stroncata da un malore accusato due anni fa, dal quale non si è più - purtroppo - ripresa. Ciliverghe di Mazzano - e non solo - piange la scomparsa di Aurora Montagnini: ex impiegata del Comune, assessore ai servizi sociali e pilastro della parrocchia di San Filippo Neri. Si è spenta nei giorni scorsi: aveva 84 anni.

In paese, e non solo, lo conoscevano e stimavano tutti per il prezioso servizio prestato alla comunità e le iniziative da lei ideate. Per decenni ha lavorato come impiegata al Comune di Mazzano ed è stata la segretaria personale dell'onorevole Egidio Chiarini, che guidò la cittadina dell'hinterland dal 1945 al 1964. Dopo la pensione si è seduta tra i banchi del consiglio comunale, in qualità di assessore ai servizi sociali. Ruolo che ha ricoperto tra la fine degli anni '80 e i primi del '90, durante i primi mandati dell'ex sindaco Luigi Elisetti.

Una donna generosa, intraprendente, sempre pronta ad aiutare gli altri, così la ricorda la comunità. A lei si deve la nascita del gruppo anziani di Ciliverghe e l'ideazione della manifestazione "Settembre insieme": un mese di incontri, gite ed eventi dedicati ai pensionati.

L'ultimo progetto ideato da Aurora Montagnini è stato "Accogliere e accompagnare": iniziativa nata 8 anni fa per aiutare i bimbi stranieri che frequentavano le scuole elementari della frazione di Ciliverghe a svolgere i compiti. Un progetto, partito con una ventina di volontari, che ha avuto un grandissimo successo: nel giro di un paio d'anni è stato allargato a tutti i piccoli studenti del paese, anche a quelli delle scuole medie, ed infine è stato inserito nell'offerta formativa dell'istituto comprensivo.

Lascia nel dolore il marito Gianni, le figlie Valeria e Chiara e il figlio Samuele. Decine di persone sono attese per l'ultimo saluto, che sarà celebrato giovedì pomeriggio - alle 14.15 - nella chiesa parrocchiale San Filippo Neri di Ciliverghe.