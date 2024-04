Docente molto amata dagli studenti e stimata dai colleghi: dopo una vita in cattedra, a insegnare matematica, è spirata la professoressa Aurora David. Stroncata da una malattia contro la quale lottava da tempo, si è spenta martedì 2 aprile, all’età di 68 anni.

"Aurora è stata importante per la nostra scuola, in cui ha sempre creduto fortemente: la ricorderemo sempre con affetto", si legge sui canali social dell’istituto superiore Beretta di Gardone Val Trompia, dove la professoressa aveva insegnato a lungo, fino alla pensione. Commosso e toccante anche il ricordo dei suoi ex studenti: “Grazie per essere stata una persona e un’insegnante fantastica”, si legge tra decine di messaggi di cordoglio apparsi in rete nelle scorse ore.

La salma della professoressa David riposa alla sala del commiato Foresti di Villa Carcina: è possibile farle visita dalle 9 alle 19 di oggi, mercoledì 3 aprile. Oltre agli ex colleghi e agli adorati studenti, la piangono il marito Giuseppe, il figlio Massimiliano, la sorella Mara e la mamma Anna.