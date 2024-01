Aurelio Forti è morto a 71 anni, stroncato da un malore mentre era solo in casa: a dare l'allarme il genero, preoccupato perché non rispondeva più al telefono. È successo il primo dell'anno: solo poche ore prima, come da tradizione, Aurelio era sulla spiaggia di Maderno a scaldare il tè per i temerari del tuffo di capodanno. Poi il rientro a casa, in auto, e tempo qualche ora il maledetto infarto: anche la moglie, circa 6 anni fa, era morta di cuore.

Mercoledì il funerale

La camera ardente è stata allestita nell'abitazione della famiglia in Via Valvestino a Navazzo di Gargnano: il funerale sarà celebrato mercoledì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Aurelio Forti lascia nel dolore la figlia Stefania, volontaria del 118: c'era lei in servizio sull'ambulanza dei Volontari del Garda intervenuta mentre il papà stava male. Lo piange anche il figlio Marco, attuale presidente del Gruppo sportivo Montegargnano. All'arrivo dei soccorsi, purtroppo, non c'era già più niente da fare.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio, dal mondo dell'atletica e non solo. Grande sportivo, Aurelio Forti è stato fondatore e presidente del GS Montegargnano, tra i fondatori dell'Hinterland Gardesano, organizzatore della Caminaà e della Diecimiglia del Garda, in prima linea anche per il BVG Trail e del Grande Giro del lago di Garda. “Un grande uomo, un atleta, un visionario – lo ricorda Piergiorgio Cobelli, speaker ufficiale della Fidal Brescia, la Federazione italiana di atletica leggera – che ha avuto la forza di avvicinare uomini e realizzare grandi eventi sul territorio gardesano. Le condoglianze ai figli Marco e Stefania, con Antonio ed Elena”.

Il ricordo degli amici e dei colleghi: “Oggi ci ha lasciato un grande amico – scrive Angela Busseni –: l'Atletica Vighenzi piange Aurelio Forti, persona dal cuore grande, una vita dedicata allo sport. Ciao Aurelio”.