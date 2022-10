Era scomparso da due giorni: lo hanno ritrovato morto nel fiume

Identificato l'uomo trovato morto nel fiume Mella, giovedì pomeriggio a Brescia: è il 64enne Aurelio Bertoletti di Urago Mella, di cui non si avevano notizie da un paio di giorni. I familiari ne avevano già denunciato la scomparsa: mercoledì mattina era stato visto salire a bordo di un autobus della linea 2 che, dopo un cambio, avrebbe dovuto portarlo al centro diurno gestito da una cooperativa che frequentava praticamente ogni giorno.

Ma qualcosa è andato storto: potrebbe essere sceso alla fermata sbagliata, oppure si sarebbe perso. Raggiunta la sponda del Mella, non lontano dalla pista ciclopedonale, si sarebbe diretto verso casa ma potrebbe essere inciampato e caduto. Sta di fatto nel pomeriggio di giovedì è stato ritrovato il suo cadavere.

Disposta l'autopsia

L'allarme è stato lanciato da un passato poco prima delle 16, dalla zona di Via Beniamino Simoni. Il corpo è stato recuperato grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco: sul posto anche l'automedica e un'ambulanza di Bresciasoccorso, oltre alla Polizia di Stato a cui sono stati affidati i rilievi, con il supporto della Scientifica. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria: la magistratura ha disposto l'autopsia per conoscere con precisione le cause delle morte.