Trovata morta sul ciglio del fiume, è giallo: disposta l'autopsia

Tragico ritrovamento domenica pomeriggio sul greto del fiume Grigna, a Bienno: è nella zona del parco Dosso che è stato rinvenuto il corpo ormai senza vita di Augusta Vanotti, 51 anni, originaria della Bergamasca ma da tempo residente a Cividate Camuno. Da un paio di giorni risultava scomparsa: pare si fosse allontanata giovedì sera da casa della figlia per poi non fare più rientro alla sua abitazione.

Il cadavere tra rocce e sentieri

Nel tardo pomeriggio (mancavano pochi minuti alle 18) la macabra scoperta: il cadavere giaceva steso tra rocce e sentieri, di fianco allo scorrere del corrente. La donna era già morta all'arrivo dei soccorsi: sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Breno: la Procura ha già disposto l'autopsia per far luce sulle cause del decesso. Una prima ispezione cadaverica avrebbe riscontrato ferite compatibili con una brusca caduta. Ma seguiranno ulteriori accertamenti.

L'ipotesi più accreditata, almeno per ora, è quella della morte per cause accidentali. La povera Augusta potrebbe essere inciampata e aver battuto la testa, oppure essersi sentita male e poi caduta (e morta) per questo motivo. Sui social si definiva “animalista e naturalista”: amava passeggiare e i luoghi della Valcamonica dove si era trasferita da qualche tempo. Era nota ai Servizi sociali. Lascia una giovane figlia nel dolore.