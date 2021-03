Schiacciato da un tronco da 50 chili, viene trovato morto dal figlio

Schiacciato da un tronco di oltre 50 chili mentre stava facendo la legna nel bosco: è questo il triste destino di Attilio Gasparini, morto probabilmente nella tarda mattinata di lunedì. Aveva 76 anni: il primo a trovarlo senza vita è stato il figlio, intorno alle 14, dopo che la moglie si era preoccupata non vedendo il marito rientrare a casa per pranzo. Era ormai esanime a terra, schiacciato tra il tronco e il trattore, nella boscaglia in località Balotello, appena sopra Crone di Idro, a poche centinaia di metri da casa.

A nulla sono valsi, purtroppo, i disperati tentativi di rianimarlo: Gasparini non si è più ripreso e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A quanto pare era già morto da qualche ora. Sul posto anche i volontari dell'ambulanza di Ponte Caffaro, i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Idro e Vestone, cui sono stati affidati i rilievi.

Schiacciato dal tronco mentre caricava il trattore

Non ci sarebbero dubbi sulla dinamica. Gasparini stava caricando il tronco sul rimorchio del trattore, quando qualcosa è andato storto: il mezzo agricolo si sarebbe mosso all'indietro finendo per schiacciare il 76enne. Era in pensione da tempo, ma ancora molto conosciuto in paese. Instancabile lavoratore, era sempre impegnato tra boschi, lavori agricoli e di casa.

Attilio Gasparini lascia la moglie Innocenza, i figli Andrea e Daniela con Simone, i nipoti Michele, Sara, Gabriel, Thomas, Alex e Marco. I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio alle 17, nella chiesa di San Michele Arcangelo di Idro, partendo dalla sua abitazione in Via Provinciale. La salma seguirà poi per il tempio crematorio.