Sotto le telecamere devastano il parco: distrutti altalena, dondolo e scivolo

Chissà se si sono resi conto di agire sotto gli occhi delle telecamere. Erano in 10, avevano un'età vicina ai 18 anni, ed hanno devastato il parco giochi utilizzato dai bambini del loro stesso paese. C'è tanta amarezza per quanto successo al parco giochi «Don Fausto Barbieri» di San Gervasio, nella Bassa Bresciana, lo racconta il quotidiano Bresciaoggi.

Dopo una notte di schiamazzi e disturbo - diversi cittadini si sono svegliati per vedere cosa stesse succedendo - il gruppo di giovani vandali ha pensato bene di devastare il parco, distruggendo altalena, dondolo e scivolo. Un danno economico non banale, un brutto gesto nei confronti della comunità.

I carabinieri della stazione di Pontevico, chiamati sul posto da alcuni cittadini, non sono arrivati in tempo in quanto erano occupati in altro intervento, ma gli amministratori hanno già trasmesso loro le riprese delle telecamere di sicurezza. L'identificazione dei giovani sarebbe in corso, ma c'è la speranza che i responsabili si facciano avanti spontaneamente per ammettere le proprie responsabilità.